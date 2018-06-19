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Оперативники хотели обыскать квартиру бывшего десантника, а он открыл стрельбу

Оперативники хотели обыскать квартиру бывшего десантника, а он открыл стрельбу

Государство, 19.06.2018, 18:22
19.06.2018, 18:22

Оперативники хотели обыскать квартиру бывшего десантника, а он открыл стрельбу

ГосударствоОбщественный порядок и безопасностьПроисшествия
Оперативники хотели обыскать квартиру бывшего десантника, а он открыл стрельбу

ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. В Петербурге сотрудники уголовного розыска хотели обыскать квартиру петербуржца, который подозревается в причастности к делу об убийстве. Но мужчина «занервничал» и решил их прогнать выстрелом. Потом, когда оперативники поднялись к нему для переговоров, он прострелил себе голову, врачи его спасти не смогли. Подробности истории рассказала местная газета «Фонтанка.ру».

19 июня на квартиру к жителю Петербурга на Наличной улице следователь и сотрудники уголовного розыска пришли с целью провести обыск. У правоохранителей было постановление на обыск его жилья. «Фонтанка.ру» сообщает, что этот обыск был связан с делом об убийстве, которое случилось в марте на улице Сикероса. По версии следствия бывший десантник, к которому они пришли, мог быть причастен к изготовлению оружия, из которого и был застрелен человек.

Мужчина встретил сотрудников в своей однокомнатной квартире, а они заинтересовались его арсеналом оружия – карабины, травматические пистолеты и ещё некоторое оружие. Обыск продолжался долгое время, в какой-то момент 44-летний хозяин не выдержал, взял один из карабинов, перезарядил его и произвёл выстрел в потолок. Он велел всем убираться из его жилища.

После этого дом оцепили, детей из детского сада рядом с домом эвакуировали, на место приехали сотрудники СОБР Росгвардии. Они не планировали штурмовать квартиру, но стали подниматься для переговоров на второй этаж. Для защиты, бойцы прикрывались щитами. Но там их встретил тот самый мужчина с пистолетом.

Когда его попросили убрать оружие – бросить его на пол, он не послушался. А вместо этого поднёс его к голове и выстрелил. Ранения, которые он себе нанёс, убили его. Врачи не смогли реанимировать бывшего десантника.

Пока информация от Следственного комитета отсутствует.


Источник: ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ
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