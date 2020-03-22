ИА «Ореанда-Новости» . Специалисты оперштаба по противодействию распространению коронавируса, возглавляемого вице-премьером Татьяной Голиковой, сообщили, что власти не планируют ужесточать карантинный ражим в ближайшее время. Об этом сообщило издание «РИА Новости».

В штабе подчеркнули, что никакого жёсткого карантина на территории страны вводить не собираются, вся информация об ужесточении мер предосторожности является недостоверными слухами.

«Предпринимаемый на сегодняшний день комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории России», - заявили специалисты штаба.