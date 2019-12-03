С 1 ноября 2019 года Роскомнадзор начал производить установку собственного оборудования для фильтрации трафика провайдеров и блокировки доступа к запрещённым ресурсам. В связи с этим, личные данные абонентов будут открыты сотрудникам ведомства. Вопрос о возможном запрете был поднят на закрытом совещании в Совете Федерации 28 ноября.