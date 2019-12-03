03.12.2019, 11:27
Операторы просят запретить использование данных абонентов Рунета на законодательном уровне
ИА «Ореанда-Новости». Операторы просят запретить использование данных абонентов Рунета на законодательном уровне. Предложение провайдеров связано с нововведением от Роскомнадзора.
С 1 ноября 2019 года Роскомнадзор начал производить установку собственного оборудования для фильтрации трафика провайдеров и блокировки доступа к запрещённым ресурсам. В связи с этим, личные данные абонентов будут открыты сотрудникам ведомства. Вопрос о возможном запрете был поднят на закрытом совещании в Совете Федерации 28 ноября.
По мнению операторов телематических услуг, российское законодательство не устанавливает ограничений в использовании любой информации для специалистов компаний, которые устанавливают собственное оборудование по требованию закона о Рунете.
С 1 ноября 2019 года Роскомнадзор начал производить установку собственного оборудования для фильтрации трафика провайдеров и блокировки доступа к запрещённым ресурсам. В связи с этим, личные данные абонентов будут открыты сотрудникам ведомства. Вопрос о возможном запрете был поднят на закрытом совещании в Совете Федерации 28 ноября.
По мнению операторов телематических услуг, российское законодательство не устанавливает ограничений в использовании любой информации для специалистов компаний, которые устанавливают собственное оборудование по требованию закона о Рунете.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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