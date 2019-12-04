ИА «Ореанда-Новости». Суд решил заменить условный срок реальным оппозиционеру Марку Гальперину, который ранее получил два года условно за призывы к экстремистской деятельности, пишет «Интерфакс».



Адвокат Гальперина Алексей Липцер рассказал, что замена условного срока на реальный связана с его административными делами. Однако определение суда защитник ещё не видел.



Сам Гальперин написал в Facebook, что его увозят в изолятор временного содержания в Балашихе.



Гальперин получил два года условно в марте прошлого года. Суд признал его виновным в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» в интернете. Гальперин опубликовал в интернете видео, где были призывы к экстремизму. Свою вину оппозиционер не признал.