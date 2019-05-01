ИА «Ореанда-Новости» Координатор проекта «Объединённые демократы» Андрей Пивоваров сообщил о том, что ряд активистов движения был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время майской демонстрации в Санкт-Петербурге. Пивоваров рассказал, что, когда «начался большой разгон», он и ещё один его соратник потребовали прекратить его. Они и ещё 19 человек были задержаны.

Координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов сообщил, что в одно из отделений полиции города доставлено 12 человек. «Полиция ничего не говорит, переписали данные. Никаких протоколов пока нет. Достаточно жестко задерживали, применяли силу», – свидетельствует активист.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник рассказал, что его задержали, а затем освободили. Его помощник Денис Васильев остался в полиции. Также Резник сообщил о задержании членов движения «Открытая Россия».

Оппозиционное движение «Весна» сообщило через социальную сеть, что полиция задержала Павла Чупрунова, Валентина Хорошенина, Василия Буйлова и Михаила Борисова, затем первые двое были освобождены, причём протокол составлен не был.

Издание «Фонтанка» написало о задержании шести феминисток возле пространства проекта «Рёбра Евы».

Проведение марша в центре Северной столицы было согласовано с властями.