Организатора выступили руководитель штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и член московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.В качестве мест проведения протестных акций заявлены проспект Академика Сахарова и площадь Победы.Ранее столичные власти отказали оппозиции в проведении митинга 17 августа. Они отметили, что был нарушен срок подачи уведомления. Согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошёл в Москве 10 августа. По данным «Белого счётчика» его посетили около 50 тысяч человек.