ИА «Ореанда-Новости». Представители оппозиционных общественных организаций подали в столичную мэрию на проведение 21 марта, пишет «Коммерсант».



Заявку подали представитель незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Татьяна Усманова, член незарегистрированной «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава «Команды Егора Жукова» Евгений Овчаров.



Заявленная численность митинга – 50 тысяч человек. Организаторы отметили, что считают недопустимым переписывание Конституции в интересах власти.