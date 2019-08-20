ИА «Ореанда-Новости». Помощница бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и глава психологической службы организации «Русь Сидящая» Иван Брушлинский подали в мэрию Москвы две заявки на митинги 31 августа, пишет «Интерфакс».



Организаторы предложили два места под проведение акции – проспект Академика Сахарова и проспект Мира (начало улицы). Отмечается, что столичные власти предложили провести заявленный на 24 августа митинг в спальном районе Марьино, однако организаторы отказались.



Акция протеста снова заявлена на сто тысяч участников. Однако организаторы говорят, что цели мероприятия они изменили, так как на выборной повестке «замыкаться нельзя».



Согласованный митинг прошёл на проспекте Сахарова 10 августа. В акции протеста тогда приняли участие около 50 тысяч человек.