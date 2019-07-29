ИА «Ореанда-Новости» По итогам июня самым «неспящим» российским городом стал Екатеринбург, именно там жители чаще всего вызывали такси после полуночи. Данные проанализировал Uber Russia, передают «Известия».

На втором месте по количеству ночных поездок заняла Москва. На третьем месте в рейтинге «неспящих городов» оказалась Пермь. Далее следуют Челябинск и Санкт-Петербург. Замыкает рейтинг Самара.

Согласно исследованию, такси пассажиры обычно предпочитают оплачивать наличными, чаевые за ночные поездки оставляют реже, за исключением пассажиров из Перми и Челябинска.