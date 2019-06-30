ИА «Ореанда-Новости» Специалисты международной аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza сравнили стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства в различных субъектах Российской Федерации в 2018 году.

Было выяснено, что дешевле всего данные услуги в Дагестане (в среднем 457 рублей на человека), Туве (478 рублей) и Ингушетии (488 рублей).

Самые большие платы за коммуналку зафиксированы в Магаданской области (3511 рублей), Камчатском крае (3 420 рублей), Мурманской области (3 003 рубля), Чукотском автономном округе (2 774 рубля) и Московской области (3 607 рублей).

В среднем коммунальные услуги обошлись гражданину России в 17 936 рублей в год, или в 1495 рублей в месяц.