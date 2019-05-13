ИА «Ореанда-Новости» В марте по поручению кремлёвских властей были проведены закрытые социологические опросы, проведённые в целях выявления регионов России, в которых запрос населения на смену губернатора является максимальным.

По данным исследования, таковыми являются Республика Калмыкия (её глава был освобождён от должности 20 марта), Республика Коми, город Севастополь, Архангельская область, Республика Ингушетия, Ульяновская область, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Оренбургская и Челябинская области (губернаторы трёх последних также были отправлены в отставку в марте).

Главами регионов, за смещение которых высказалась наименьшая доля населения, являются Сергей Собянин (город Москва), Алексей Дюмин (Тульская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Александр Моор (Тюменская область), Сергей Фургал (Хабаровский край), Максим Решетников (Пермский край), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Бурков (Омская область), Рамзан Кадыров (Чечня) и Станислав Воскресенский (Ивановская область).