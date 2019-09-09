ИА «Ореанда-Новости» Специалисты «РИА Новости» провели исследование, посвящённое оценке ситуации на рынке труда в различных регионах России по итогам 2018 года.

Наиболее благоприятные показатели зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге – оба города набрали более 90 баллов по индексу рынка труда. Далее следуют Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Татарстан. Среди факторов, обусловливающих лидерство данных субъектов Федерации, авторы исследования указывают высокий уровень социально-экономического развития, низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты и большую ёмкость рынка труда.

Последние места в рейтинге заняли Тыва, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Калмыкия и Алтай.