ИА «Ореанда-Новости» Агентство «РИА Новости» составило рейтинг российских регионов по доступности электроэнергии для населения. При анализе оценивалось количество киловатт-часов, которое можно приобрести на среднюю зарплату во втором полугодии 2019 года.

Первые три места заняла Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Далее следуют Мурманская область, Сахалинская область, Красноярский край, Хакасия и Тюменская область, Москва и Ненецкий автономный округ.

Наименьшая доступность электроэнергии зафиксирована в Северной Осетии, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Адыгее, Алтайский крае, в Республике Алтай, Костромской, Ивановской и Псковской областях.