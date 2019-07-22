ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство RT, основываясь на данных Роструда, составило перечень российских регионов России с самыми высокими значениями коэффициента напряжённости на рынке труда по состоянию на начало июля. Данный коэффициент представляет собой отношение количества безработных к числу вакансий на крупных и средних предприятиях.

Самое высокое значение коэффициента зафиксировано в Республике Ингушетия – 118,4, на 24,3 тысячи безработных в регионе приходится всего лишь 206 незанятых рабочих мест. Далее идут Чечня (коэффициент напряжённости 23,8), Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1) и Тыва (5,2).

Самые низкие значения показателя наблюдаются в Амурской области и Еврейской автономной области, в которых исследуемое соотношение составляет 0,1.