Росстате есть список российских регионов, в которых жители не хотят работать. Недавно стали известны результаты за прошлый год.

Сотрудники федеральной службы государственной статистики для подсчёта в этом исследовании выбрали мужчин, не достигших 59-летнего возраста, и женщин до 54 лет. Первое место в рейтинге "ленивцев" работники Росстата присудили северокавказской республике Карачаево-Черкесия. По данным за 2018 год, 15 % карачаево-черкесов выразили своё желание отдыхать и не трудиться. Таких "тунеядцев" по республике набралось около 70 тысяч человек.

Второе место рейтинга принадлежит ещё одной северокавказской республике - Дагестан. Ленивых людей здесь не намного меньше, чем в лидирующем регионе - 14 % от общего количества жителей. Однако в численном соотношении дагестанцев больше — их 435 тысяч человек. Примечательно, что ранее федеральная служба государственной статистики уже публиковала рейтинг, который посвящён готовности россиян взять кредит и содержать недорогую, но новую машину из салона. Северокавказские республики расположились в конце этого списка.

Ставропольский край и Республика Тува делят третью строчку списка ленивых жителей - 11 % населения этих регионов не хотят работать. Следом в рейтинге идут северо-восточные регионы страны: Ленинградская область, здесь 8 % жителей, и Магаданская область с 4-мя % тунеядцев.

По данным Росстата за прошлый год, у 11,6 миллиона жителей России отсутствует мотивация к рабочей деятельности.



