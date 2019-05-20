ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с результатами опроса, проведённого специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения, 60 % российских граждан убеждены, что неблагоприятная экологическая ситуация способствует развитию аллергии. В числе других факторов респонденты указали на низкое качество продуктов (42 %), наследственность (41 %), сбои иммунной системы аллергиков (40 %).

Также были выявлены самые распространенные типы аллергии. 26 % страдающих от этого недомогания пожаловались на аллергические реакции на те или иные растения, 25 % – на медикаменты, 22 % – на пыль и на отдельные виды продуктов питания, 12 % – на домашних животных.