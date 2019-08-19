ИА «Ореанда-Новости» Агентство РБК опубликовало данные о крупнейших должниках России.

На первом месте – Белоруссия с долгом в размере 7,55 миллиарда долларов. Далее следует Украина – 3,7 миллиарда долларов (при этом Киев признаёт только 0,61 миллиарда долга за поставки газа в начале 1990-х годов). На третьем месте – Венесуэла с долгом в сумме 3,5 миллиарда долларов.

Всего страны Содружества Независимых Государств должны 15,8 миллиарда долларов – это 40 % общей суммы долга.

Среди стран дальнего зарубежья вслед за Венесуэлой расположились Куба (3,2 миллиарда долларов) и Бангладеш (2 миллиарда долларов). За ними расположились Кипр, Индия, Йемен, Ирак, Сербия и Вьетнам.