ИА «Ореанда-Новости». Александр Пинский, генеральный директор Индустриального центра Marinette, рассказал о новых разработках российских специалистов, которые помогут определить, безопасно ли плавать в Чёрном море. Анализ будет проводиться с помощью спутникового мониторинга и данных о погоде.

По его словам, государственная служба опубликует прогнозы о том, где загрязнение Чёрного моря будет происходить из сточных вод. И уникальность сервиса в том, что там можно увидеть не только текущую ситуацию, но и достаточно точный прогноз.

Метод обнаружения загрязнения с использованием спутниковых данных был разработан молодыми участниками смены «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

По словам разработчиков, мониторинг необходим, поскольку сброс сточных вод в Черное море является серьёзной проблемой для курортных зон.