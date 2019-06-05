ИА «Ореанда-Новости» Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 85% россиян готовы отказаться от использования пластиковых пакетов, при этом сейчас большинство (68%) продолжает использовать полиэтиленовые пакеты в магазинах.

39% потребителей готовы полностью перестать пользоваться пакетами, 46% готовы сократить использование пластиковых мешков. Как полагает 70% опрошенных, отказ от пакетов улучшит экологическую ситуацию, а мусора на улицах станет меньше.

Также, отмечено, что 18% покупателей складывает продукты в обычную сумку или рюкзак, при этом, большая часть - молодёжь до 25 лет (46%).