ИА «Ореанда-Новости» Больше 60% россиян полагают, что материнский капитал способствует тому, чтобы граждане заводили второго или третьего ребёнка. Соответствующие результаты показал опрос ВЦИОМ.

Так, 64% респондентов отметили, что маткапитал способствует рождаемости, при этом так полагают россияне от 18 до 24 лет (69%) и люди старше 60 лет (71%).

Практически всё население (96%) в полной мере информировано о том, что они имеют право получить поддержку от государства при рождении второго и последующего ребёнка. 15% опрошенных уже воспользовались этим правом.