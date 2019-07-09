09.07.2019, 13:18
Опрос: больше половины россиян считают, что маткапитал стимулирует заводить детей
ИА «Ореанда-Новости» Больше 60% россиян полагают, что материнский капитал способствует тому, чтобы граждане заводили второго или третьего ребёнка. Соответствующие результаты показал опрос ВЦИОМ.
Так, 64% респондентов отметили, что маткапитал способствует рождаемости, при этом так полагают россияне от 18 до 24 лет (69%) и люди старше 60 лет (71%).
Практически всё население (96%) в полной мере информировано о том, что они имеют право получить поддержку от государства при рождении второго и последующего ребёнка. 15% опрошенных уже воспользовались этим правом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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