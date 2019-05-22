ИА «Ореанда-Новости» Результаты опроса показали, что большинство жителей Екатеринбурга не против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городе. Опрос был проведён Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 7% горожан поддержали возведение храма в сквере у Театра драмы, как и было запланировано в изначальном проекте. 14% жителей города считают, что храм можно построить на прежнем месте, но при этом внести изменения в проект с учётом мнения горожан. Ещё 58% считают, что храм строить нужно в другой части города. Остальные 18% высказались против строительства этого храма в Екатеринбурге.