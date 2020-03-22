ИА «Ореанда-Новости». Опрос показал, что почти половина россиян самостоятельно защищает свои права. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные опроса аналитического центра НАФИ.

В большинстве случаев интересы граждан России ущемлялись в сферах ЖКХ, медицины и трудовых отношений.

Опрос показал, что 42% граждан самостоятельно защищают свои права. Юристы считают, что такая практика может только усугубить проблему. Часто граждане не успевают следить за изменениями в законодательстве, что делает их лёгкой добычей для мошенников.

В прошлом году с нарушением прав столкнулись 22% россиян. Каждый десятый пожаловался в контролирующие органы, среди которых Роспотребнадзор, прокуратура и другие ведомства. 7% без помощи юристов подавали иски в суд.