ИА «Ореанда-Новости». Почти треть участников опроса заявила, что удовлетворена удалённой работой. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Туту.ру, в котором приняли участие 1,3 тысячи человек.

54% опрошенных заявили, что характер работы или начальство не позволили им перейти на удалённую работу и закрыться на самоизоляцию. Остальные 46% рассказали об успешном переходе на «удалёнку».

29% респондентов отметили, что довольны работой из дома. 7% заявили о снижении продуктивности при переходе на работу из дома. Каждый десятый мечтает вернуться обратно в офис, так как в рабочей атмосфере работать более комфортно.

Также многие из переведённых на удалённую работу обустраивают домашний офис и создают рабочую атмосферу. Многие даже придерживаются дресс-кода, о чём рассказал туристический сервис Aviasales.