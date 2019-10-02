Соответствующий опрос провела одна из туристических компаний.

По информации, предоставленной пресс-службой туристической компании «UFS.Travel», треть опрошенных призналась, что предпочитает наблюдать за сменой пейзажа за окном. Сидеть у окна и созерцать выбрало тридцать три процента опрошенных. Кроме того, они отметили, что не имеет значение, в какое время года путешествовать в поезде – российская природа прекрасна для пассажиров поезда в любое время. Отметим, что ни гендерная принадлежность, ни возраст опрошенных не повлиял на выбор этого пункта. Двадцать пять процентов анкетируемых слушают в поездах музыку, любителей музыки оказалось больше среди мужчин – тридцать два процента против девятнадцати у женщин. Шестнадцать процентов анкетируемых ложатся спать – здесь показатель разделился поровну на мужчин и женщин. Пятнадцать процентов отметили, что в поезде хорошо читать книги. Последние всё чаще делают свой выбор в пользу электронных версий книжных изданий. Мужчин, предпочитающих читать в поезде, оказалось десять процентов.

Непопулярными вариантами ответа оказались знакомство с попутчиками или просмотр фильмов – его выбрало всего четыре процента респондентов на каждый вариант. Хотя, опрос свидетельствует о том, что женщины более общительны, чем мужчины – пять процентов против трёх у мужчин.

Стоит отметить, спрашивать россиян об их занятиях в поезде начали 10 сентября. Данный опрос был проведён в аккаунтах компании UFS.Travel в популярных социальных сетях. Участниками опроса стало более трёхсот пятидесяти человек, чей возраст превысил отметку в семнадцать лет. Сведения предоставлены без учёта статистической погрешности.