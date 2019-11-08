ИА «Ореанда-Новости». По данным опроса, почти 75% россиян готовы оказывать помощь правоохранительным органам.

72% россиян готовы стать понятыми в случае необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

Этот процент увеличился на 27% за семь лет. 68% опрошенных ответили, что они готовы сообщить о действиях человека, который необходим полиции. Практически 90% всех ответивших на вопросы сообщат органам правопорядка о подробностях правонарушения, если они стали случайным свидетелем.

3% заявили, что они наблюдали за полицейскими использование служебного положения в личных целях.

Опрос был приурочен Дню сотрудника органов внутренних дел России.