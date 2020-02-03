Мнение россиян представлено в материале РБК.В материале говорится, что более всего россияне поддержали предложения социального характера - 91 процент опрошенных.81 процент отвечавших выступили за инициативу наделения Конституционного суда функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет того, соответствует ли он основному закону.68 процентов поддержали идею о запрете вида на жительство в других странах и иностранного гражданства для государственных служащих.