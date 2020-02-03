03.02.2020, 08:01
Опрос показал, как жители РФ относятся к поправкам к Конституции
ИА «Ореанда-Новости». Опросом, проведённым Всероссийским центром изучения общественного мнения, продемонстрировано то, как жители РФ относятся к поправкам к Коституции, которые были предложены президентом РФ Владимиром Путиным. Мнение россиян представлено в материале РБК.
В материале говорится, что более всего россияне поддержали предложения социального характера - 91 процент опрошенных.
90 процентов респондентов высказались скорее положительно по предложению о фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума. Тех, кто скорее отрицательно оценивают эту идею, оказалось 5 процентов.
81 процент отвечавших выступили за инициативу наделения Конституционного суда функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет того, соответствует ли он основному закону.
68 процентов поддержали идею о запрете вида на жительство в других странах и иностранного гражданства для государственных служащих.
В материале говорится, что более всего россияне поддержали предложения социального характера - 91 процент опрошенных.
90 процентов респондентов высказались скорее положительно по предложению о фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума. Тех, кто скорее отрицательно оценивают эту идею, оказалось 5 процентов.
81 процент отвечавших выступили за инициативу наделения Конституционного суда функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет того, соответствует ли он основному закону.
68 процентов поддержали идею о запрете вида на жительство в других странах и иностранного гражданства для государственных служащих.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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