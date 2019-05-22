ИА «Ореанда-Новости» Социологи «Левада-центра» провели опрос населения, по результатам которого был рассчитан индекс «соседской терпимости».

Были учтена разница между лояльными («с интересом, готовностью общаться» и «спокойно, без особых чувств») и негативными установками («с раздражением, неприязнью» и «недоверием, страхом») в отношении возможного совместного проживания, затем к результату прибавлялось 100. Таким образом, если показатель той или иной категории меньше 100, в отношении неё в обществе доминируют негативные установки, а приближение значения к 200 означает повышение готовности граждан видеть в качестве соседей представителей тех или иных категорий.

Выяснилось, что наиболее лояльно респонденты относятся к одиноким пожилым людям (195 пунктов). Далее следуют мать-одиночка с ребёнком (194) и семья с инвалидом (193). Также люди не против соседства с очень бедными (181) и очень богатыми (168) семьями. За ними расположились выходцы из стран Африки (129 пунктов), Вьетнама и Китая (по 122), а также представители Кавказа или Средней Азии (104 пункта).