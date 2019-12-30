В ноябре и декабре нынешнего года ассоциацией были опрошены люди из разных стран, у которых поинтересовались об их ожиданиях на 2020 год. 45 тысяч человек в 46 государствах были опрошены в рамках данного проекта. Россиян опрашивал исследовательский холдинг "Ромир".В исследовании заявлено, что после трехлетнего падения впервые показал положительную динамику уровень оптимизма жителей России.Заявлено, что россиянами стали отмечаться положительные изменения в жизни России, впервые после 2015 года возвращающие надежду.