30.12.2019, 12:40
Опрос показал рост уровня оптимизма жителей РФ после нескольких лет падения
ИА «Ореанда-Новости». В 2019 году после трехлетнего падения вырос уровень оптимизма жителей России. Соотечественники стали говорить о положительных изменениях в России. Об этом заявлено РИА Новости, которое опирается на исследования агентства Gallup International.
В ноябре и декабре нынешнего года ассоциацией были опрошены люди из разных стран, у которых поинтересовались об их ожиданиях на 2020 год. 45 тысяч человек в 46 государствах были опрошены в рамках данного проекта. Россиян опрашивал исследовательский холдинг "Ромир".
В исследовании заявлено, что после трехлетнего падения впервые показал положительную динамику уровень оптимизма жителей России. До 25 процентов выросло число оптимистов среди жителей России, что на 2 процента больше прошлогоднего показателя. Заявлено, что россиянами стали отмечаться положительные изменения в жизни России, впервые после 2015 года возвращающие надежду.
В ноябре и декабре нынешнего года ассоциацией были опрошены люди из разных стран, у которых поинтересовались об их ожиданиях на 2020 год. 45 тысяч человек в 46 государствах были опрошены в рамках данного проекта. Россиян опрашивал исследовательский холдинг "Ромир".
В исследовании заявлено, что после трехлетнего падения впервые показал положительную динамику уровень оптимизма жителей России. До 25 процентов выросло число оптимистов среди жителей России, что на 2 процента больше прошлогоднего показателя. Заявлено, что россиянами стали отмечаться положительные изменения в жизни России, впервые после 2015 года возвращающие надежду.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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