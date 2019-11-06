13 % опрошенных заявили, что определенно доверяют полиции. 41 % респондентов ответили "скорее, доверяю". Полное недоверие полиции выказали 18 %. 21 % сказали о том, "скорее, не доверяют".Каждый третий россиянин считает, что полиция в целом хорошо выполняет свои обязанности. Оценку "средне" поставили 47 % участвовавших в опросе. О том, что полиция работает плохо, сказали 9 % респондентов. И 4 % отвечавших уверены, что полиция работает "очень плохо".