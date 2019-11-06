06.11.2019, 15:38
Опрос показал, сколько жителей России доверяет полицейским
ИА «Ореанда-Новости» К полиции относятся с доверием 54 % россиян. Исследование показало, что в 2019 году образ полицейского воспринимается более позитивно, чем несколько лет назад.
13 % опрошенных заявили, что определенно доверяют полиции. 41 % респондентов ответили "скорее, доверяю". Полное недоверие полиции выказали 18 %. 21 % сказали о том, "скорее, не доверяют".
Каждый третий россиянин считает, что полиция в целом хорошо выполняет свои обязанности. Оценку "средне" поставили 47 % участвовавших в опросе. О том, что полиция работает плохо, сказали 9 % респондентов. И 4 % отвечавших уверены, что полиция работает "очень плохо".
13 % опрошенных заявили, что определенно доверяют полиции. 41 % респондентов ответили "скорее, доверяю". Полное недоверие полиции выказали 18 %. 21 % сказали о том, "скорее, не доверяют".
Каждый третий россиянин считает, что полиция в целом хорошо выполняет свои обязанности. Оценку "средне" поставили 47 % участвовавших в опросе. О том, что полиция работает плохо, сказали 9 % респондентов. И 4 % отвечавших уверены, что полиция работает "очень плохо".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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