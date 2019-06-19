ИА «Ореанда-Новости» Большинство россиян (55,3%) считают, что положенного по Трудовому кодексу отпуска слишком мало для хорошего отдыха. Такие результаты опроса приводит OneTwoTrip. В ТК указано, что отпуск составляет 28 дней.

Не считают нужным увеличивать количество отпускных дней 27,5% опрошенных. И только 1% респондентов полагает, что отпуск можно сделать короче. 15,9% россиян думает, что лучше сократить продолжительность рабочего дня или недели, а число дней отпуска оставить без изменений.