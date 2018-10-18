ИА «Ореанда-Новости». На Украине местный канал NewsOne в прямом эфире решил узнать отношение украинцев к русскому языку. Для этого они в прямом эфире опрашивали зрителей, на каком языке граждане страны хотели бы смотреть телевидение.

Для этого всем задавали во время программы «Большой вторник» один и тот же вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?». Пока длилась передача, в студию успело позвонить 30 250 человек. И только четверо из десяти украинцев хотели бы смотреть телевизионные программы на украинском, каждый шестой – предпочитает на русском или других языках.

Результаты следующие: 40 процентов опрошенных жителей Украины хотят смотреть телевизионные передачи на родном украинском языке, 60 процентов на русском языке или других языках.

Напомним, в марте 2014 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил провайдерам трансляцию российских телеканалов, под запрет попали телеканалы «Вести», «Россия 24», ОРТ («Первый канал всемирная сеть»), «РТР Планета» и «НТВ-Мир».

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании", согласно новому законодательству с ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов.

Скандал на телевидении

В этом году на Украине под санкции попал телеканал «Интер», его Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал за трансляцию концерта к 9 мая.

Штраф составил около 115 тысяч долларов США – 4 046 млн гривен. «Интер» показал концерт «Победа. Одна на всех». Недоволен был не только Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В пресс-службе телеканала сообщили, что из-за показа этого концерта регулятор «получил многочисленные письма с жалобами», в частности от СБУ, Украинской Галицкой партии, а также граждан.

В Национальном совете считают, что высказывания ведущих Анастасии Даугуле и Андрея Доманского во время концерта содержали признаки разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.