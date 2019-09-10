ИА «Ореанда-Новости» Интернет-сервис по поиску вакансий и сотрудников Superjob провёл опрос граждан об их отношении к возможности получать «серую» либо «чёрную» заработную плату.

Было выяснено, что 43 % россиян (49 % мужчин и 36 % женщин) согласились бы на работу с «серой» зарплатой. 36 % опрошенных (32 % мужчин и 39 % женщин) заявили, что они отклонили бы такое предложение. 21 % респондентов затруднились дать ответ.

Среди жителей городов с населением более полмиллиона на «серую» зарплату чаще всего соглашались в Кирове (52 %), Воронеже и Ульяновске (оба – 51 %). Половина граждан, проживающих в Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске, не отказались бы и от «чёрной» схемы.

В Москве и Санкт-Петербурге на «серую» зарплату согласились бы по 39 % участвующих в опросе, против этого высказались 37 % москвичей и 36 % петербуржцев.