ИА «Ореанда-Новости». Минпросвещения представило проект нового расписания сдачи Единого государственного экзамена в этом году, пишет RT.



Так, ЕГЭ в России стартует 8 июня, тогда пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.



На 11 июня запланирован русский язык, а на 15 июня – математика. 18 июня должен состояться экзамен по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии, а 25, 26 и 29 июня — письменная и устная части ЕГЭ по иностранным языкам.



Ранее начало экзаменов решено было перенести из-за пандемии коронавируса.