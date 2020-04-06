06.04.2020, 18:53
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ-2020
ИА «Ореанда-Новости». Минпросвещения представило проект нового расписания сдачи Единого государственного экзамена в этом году, пишет RT.
Так, ЕГЭ в России стартует 8 июня, тогда пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
На 11 июня запланирован русский язык, а на 15 июня – математика. 18 июня должен состояться экзамен по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии, а 25, 26 и 29 июня — письменная и устная части ЕГЭ по иностранным языкам.
Ранее начало экзаменов решено было перенести из-за пандемии коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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