23.03.2020, 19:40
Опубликован список хронических заболеваний, при которых нужна самоизоляция
ИА «Ореанда-Новости». Московский штаб по контролю ситуации с коронавирусом опубликовал список хронических болезней, при которых нужно самоизолироваться дома.
Таким образом, людям с сахарным диабетом, астмой, хронической болезнью почек, инфарктом и другими заболеваниями (с полным списком можно ознакомиться на сайте штаба) запрещается нарушать самоизоляцию. Выходить из дома можно только в малолюдное время, в маске и при острой необходимости. Также людям с вышеперечисленными заболеваниями нужно обратиться по горячей линии для оформления выплат.
Ранее ИА «Ореанда-Новости» уже писала о постановлении Сергея Собянина самоизолироваться жителям старше 65 лет.
Таким образом, людям с сахарным диабетом, астмой, хронической болезнью почек, инфарктом и другими заболеваниями (с полным списком можно ознакомиться на сайте штаба) запрещается нарушать самоизоляцию. Выходить из дома можно только в малолюдное время, в маске и при острой необходимости. Также людям с вышеперечисленными заболеваниями нужно обратиться по горячей линии для оформления выплат.
Ранее ИА «Ореанда-Новости» уже писала о постановлении Сергея Собянина самоизолироваться жителям старше 65 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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