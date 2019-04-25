ИА «Ореанда-Новости» Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал в распоряжение средств массовой информации документ о «военной доктрине». В нём говорится об «обеспечении объединенного руководства силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами – членами НАТО».

Указано, что противостоять вероятному противнику будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, «взаимосовместимая» с армия государств – участников Североатлантического альянса.

Должность начальника Генерального штаба будет отделена от должности главнокомандующего Вооружёнными силами.

Стандарты НАТО также будут применяться при распределении средств: половина будет направлена на содержание армии, 30 % будет тратиться на перевооружение, 20 % – на подготовку.

В доктрине также указано, что в распоряжении Вооружённых сил появится современное высокотехнологичное вооружение. Приоритетами государственного оборонного заказа объявлены средства разведки, противовоздушной обороны, связи и радиоэлектронной борьбы. Государственный концерн «Укроборонпром» более не будет формировать военно-техническую политику страны, для этого будет создан спциальный новый орган.