ИА «Ореанда-Новости». Пресса опубликовала имена жертв страшной аварии, которая случилась рано утром в Тверской области вблизи села Некрасово. По данным экстренных источников, там погибло 13 человек. Однако в списке жертв только одиннадцать имён. Также четверо людей получили ранения. По некоторым данным, пострадавших может быть пятеро.



Ресурс РЕН ТВ опубликовал список с именами погибших в ДТП с участием автобуса и маршрутного такси в Тверской области. Фамилии указаны лишь первой буквой. Все погибшие были пассажирами микроавтобуса Ford Transit.

Ольга Г., Надежда П., Валентина Б., Андрей С., Александр Б., Нина Б., Наталья Л., Марина С., Елена К., Зинаида Ч. и Наталья С.

Как видно, большинство жертв оказались женщинами – 9 человек, двое – мужчины. Напомним, список не полный.

По данным очевидцев, микроавтобус Ford оказался на встречной полосе прямо перед пассажирским автобусом, в той ситуации избежать столкновения не представлялось возможным.







Что известно об аварии?

Ранее ИА «Ореанда-Новости» сообщало, что в Сети опубликовали видеозапись с места ДТП в Тверской области, где погибло 13 человек, а четверо получили травмы. На кадрах можно заметить, что маршрутку буквально раздавило от удара с автобусом.

Автокатастрофа произошла 5 октября неподалёку от села Некрасово, ориентировочное время ДТП – 7:40.

Это случилось на автодороге Тверь – Ржев. В лобовом столкновении участвовали рейсовый автобус ЛИАЗ и микроавтобус Ford Transit. Известно, что автобус ЛИАЗ с пассажирами следовал по маршруту Тверь – Старица (из Старицы), микроавтобус был заказной, он вёз людей по маршруту Ржев – Тверь (из Ржева).

12 пассажиров и водитель микроавтобуса погибли. В автобусе ЛИАЗ все выжили, травмы получили только один пассажир и водитель. По данным экстренных служб, детей среди погибших пассажиров Ford не оказалось.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Как сообщали в пресс-службе правительства региона, после информации о ДТП на место происшествия сразу же направили вертолёт санавиации и семь автомобилей скорой медицинской помощи.

Прокуратура возбудила проверки по факту ДТП. Другие подробности случившегося уточняются. По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.

Губернатор Игорь Руденя обещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, в том числе и материальную, деньги выделят из резервного фонда.