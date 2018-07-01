ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Около пятидесяти процентов русских ученых желают мигрировать за границу. Как сообщает российский финансовый портал, это связано с тем, что Россия не является конкурентоспособной на мировом рынке труда, она не в состоянии удерживать таланты.

Проведено расследование, в котором участвовало двадцать четыре тысячи резидентов Российской Федерации, в их числе не только сами специалисты своих областей, но и непосредственно рекрутеры. Из всех опрошенных была половина российских ученых, пятьдесят четыре процента специалистов информационных технологий и пятьдесят два процента топ-менеджеров, желающих покинуть родину и отправиться работать за рубеж.

Также почти половина (сорок девять процентов) инженеров и сорок шесть процентов представителей медицинских профессий также желают сменить локацию. Приблизительно две трети из желающих эмигрировать, как утверждает BCG - так называемые «цифровые таланты», то есть скрам-мастера, эксперты по искусственному интеллекту, компьютерные специалисты и другие.

Из данных опроса видно, что более пятидесяти процентов из этих самых «цифровых талантов» еще не отметили тридцатилетие, а молодых людей до двадцати одного года процент еще больше - пятьдесят девять процентов. Самой желанной остается Германия - она привлекает почти двенадцать процентов российских эмигрантов, в Израиль едут около семи с половиной процентов, в Швейцарию - примерно два, а в другие государства - приблизительно полтора процента.

При этом возвращаться эмигрирующие обратно на родину не хотят - меньше десяти процентов опрошенных согласились бы возобновить рабочие связи с Россией в случае возникновения возможности. Из самых понятных и распространенных причин - это более высокий уровень дохода, возможность карьерного рост и лучший уровень жизни.

Сообщается, что каждый год родину покидают сто тысяч человек, и это далеко не официальный показатель. Некоторые едут на учебу, примерно двадцать пять процентов - работать. Половина из тех, кто устраивается на работу за границей, получают «синюю карту» как квалифицированные специалисты.