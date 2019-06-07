ИА «Ореанда-Новости» Исследовательский холдинг «Ромир» провёл опрос российских граждан о том, как они планируют провести отпуск. Были собраны сведения от 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет.

Среди тех, кто собирается взять отпуск летом (таких оказалось чуть более половины), 28 % опрошенных намерены отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей (основную массу здесь составили граждане в возрасте 45–59 лет). 22 % россиян заявили, что они будут отдыхать дома. 13 % респондентов отправятся на море. Каждый десятый сообщил о планах провести отпуск в другой стране. Ещё 10 % отправятся в поездку в пределах территории России.