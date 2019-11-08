ИА «Ореанда-Новости». Коллекция оранжереи Таврического сада может погибнуть из-за отключения отопления, которое было вызвано аварией на трубопроводе, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что отопление было выключено в среду. В сообщении оранжереи сказано, что растения сейчас находятся под угрозой. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.



Оранжерея Таврического сада была создана по указу императрицы Екатерины Великой. Оранжерея является памятником архитектуры регионального значения.