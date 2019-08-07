ИА «Ореанда-Новости». Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что колебания цен на нефть не окажут ощутимого влияния на экономику страны, пишет ТАСС.



Министр отметил, что торговые войны сильно бьют по мировой экономике. Орешкин напомнил, что цены на нефть уже упали ниже 60 долларов за баррель. Однако министр призвал не бояться этого, потому что такие колебания внешних рынков вряд ли затронут российскую экономику.



Ранее на торгах в среду цена нефти Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с 4 января этого года.