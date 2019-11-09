ИА «Ореанда-Новости». Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в стране до сих пор есть высокий уровень неравенства, несмотря на то, что принимаются меры, чтобы его сократить, пишет «Интерфакс».



Орешкин отметил, что позитивным моментом может быть то, что в России в последние 10 лет уровень неравенства сохраняется на одном уровне, тогда как в прочих развитых странах он постоянно растёт.



Министр добавил, что государство принимает много мер, чтобы сократить социальный разрыв. Так, был повышен минимальный размер труда, увеличены зарплаты бюджетникам и предприняты другие стабилизирующие меры.