, уточнив, что оно стало результатом расследования Центра противодействия экстремизма Российской Федерации по делу о проведении акции "бессрочного протеста" у здания ФБС в середине октября этого года. Активист рассказал, что ему были предъявлены соответствующие документы, хотя и отметил, что не причастен к вышеуказанному выступлению активистов.Напомним, вечером 13 октября несколько активистов, в том числе несовершеннолетние, собрались у здания ФСБ на Лубянке и, требуя "освободить политзаключенных" зажгли фаер, а после кинули его в здание. Тогда по подозрению в хулиганстве были задержаны трое, Карасева среди них не было.. Первое шествие прошло еще в 2006 году, с тех пор каждый год националисты проводят акции, направленные на борьбу "за права и свободу для русского народа", а также противостоящие процессам трудовой "замещающей" миграции. Ежегодно такие акции не обходятся без задержаний за нарушение правопорядка и хулиганство.. Как уточнили в правительстве, заявок было подано несколько, одобрено же девять из них. По предварительным данным, в шествии и последующем митинге у монумента "Солдатам Отечества" в Марьино примут участие порядка шести тысяч человек. Также ожидается, что акции "Русского марша" пройдут в Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове, Саратове, Сыктывкаре, Тамбове и других городах страны.