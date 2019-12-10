Решение о пожизненном заключении было вынесено Вторым Западным окружным военным судом в на заседании в Санкт-Петербурге во вторник, 10 декабря.Также каждому из них назначили штраф в сумме от 500 до 800 тысяч рублей.Теракт был совершён 3 апреля 2017 года на станции метро «Площадь Восстания» и в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате чего 16 человек погибло и 67 получили травмы.

.