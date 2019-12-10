10.12.2019, 14:22
Организатор петербургского теракта получил пожизненный срок
ИА «Ореанда-Новости». Организатор петербургского теракта Аброр Азимов получил пожизненный срок, сообщает издательство «Интерфакс».
Решение о пожизненном заключении было вынесено Вторым Западным окружным военным судом в на заседании в Санкт-Петербурге во вторник, 10 декабря. Остальных участников теракта приговорили к срокам от 19 до 28 лет. Также каждому из них назначили штраф в сумме от 500 до 800 тысяч рублей.
Теракт был совершён 3 апреля 2017 года на станции метро «Площадь Восстания» и в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате чего 16 человек погибло и 67 получили травмы.
Решение о пожизненном заключении было вынесено Вторым Западным окружным военным судом в на заседании в Санкт-Петербурге во вторник, 10 декабря. Остальных участников теракта приговорили к срокам от 19 до 28 лет. Также каждому из них назначили штраф в сумме от 500 до 800 тысяч рублей.
Теракт был совершён 3 апреля 2017 года на станции метро «Площадь Восстания» и в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате чего 16 человек погибло и 67 получили травмы.
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Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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