05.02.2019, 19:23
Организаторов митинга Навального оштрафовали на 7 млн рублей за вытоптанный газон
ИА «Ореанда-Новости». Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга обязал главу местного штаба оппозиционера Алексея Навального Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина выплатить 7,3 миллиона рублей.
Именно столько активисты должны заплатить за ущерб, который, как подсчитала прокуратура, был нанесён городу из-за митинга «Он нам не царь», прошедшего 5 мая прошлого года.
Прокуратура заявила, что участники протестной акции вытоптали газонов примерно на 11 миллионов рублей. Плюс ко всему за восстановительные работы власти города отдали ещё три миллиона рублей. При этом адвокаты говорили о том, что объявленная сумма превышает закупочную стоимость газонов в 19 раз. Юристы подсчитали, что с Михайлова и Литвина требуют по 3,5 тысячи рублей за одну единицу растения.
Надзорное ведомство подало иск в минувшем декабре. Михайлов и Литвин стали ответчиками как организаторы митинга. Кроме того, активисты должны выплатить 60 тысяч рублей судебных издержек. Сообщается также, что прокурор просил также арестовать имущество активистов. После этого банковские счета Михайлова заблокировали.
В пресс-службе суда отметили, что этот иск был первым подобного года заявлением в России. При этом сами активисты говорят о том, что дело имеет политический подтекст.
Кроме того, объединённая пресс-служба судов Петербурга заявила, что Навальный попросил признать его соответчиком по этому иску. В ФБК же заявили, что поданное от его имени ходатайство было фальшивым.
Митинги под названием «Он нам не царь» 5 мая прошлого года прошли по всей России. В большинстве городов акция не была согласована, в том числе и в Санкт-Петербурге. Там демонстрация началась в Александровском саду, а затем переросла в шествие по Невскому проспекту. По подсчетам «ОВД-инфо», были задержаны 217 человек. По всей России было задержано свыше 1,5 тысяч человек.
Именно столько активисты должны заплатить за ущерб, который, как подсчитала прокуратура, был нанесён городу из-за митинга «Он нам не царь», прошедшего 5 мая прошлого года.
Прокуратура заявила, что участники протестной акции вытоптали газонов примерно на 11 миллионов рублей. Плюс ко всему за восстановительные работы власти города отдали ещё три миллиона рублей. При этом адвокаты говорили о том, что объявленная сумма превышает закупочную стоимость газонов в 19 раз. Юристы подсчитали, что с Михайлова и Литвина требуют по 3,5 тысячи рублей за одну единицу растения.
Надзорное ведомство подало иск в минувшем декабре. Михайлов и Литвин стали ответчиками как организаторы митинга. Кроме того, активисты должны выплатить 60 тысяч рублей судебных издержек. Сообщается также, что прокурор просил также арестовать имущество активистов. После этого банковские счета Михайлова заблокировали.
В пресс-службе суда отметили, что этот иск был первым подобного года заявлением в России. При этом сами активисты говорят о том, что дело имеет политический подтекст.
Кроме того, объединённая пресс-служба судов Петербурга заявила, что Навальный попросил признать его соответчиком по этому иску. В ФБК же заявили, что поданное от его имени ходатайство было фальшивым.
Митинги под названием «Он нам не царь» 5 мая прошлого года прошли по всей России. В большинстве городов акция не была согласована, в том числе и в Санкт-Петербурге. Там демонстрация началась в Александровском саду, а затем переросла в шествие по Невскому проспекту. По подсчетам «ОВД-инфо», были задержаны 217 человек. По всей России было задержано свыше 1,5 тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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