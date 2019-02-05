Именно столько активисты должны заплатить за ущерб, который, как подсчитала прокуратура, был нанесён городу из-за митинга «Он нам не царь», прошедшего 5 мая прошлого года.Прокуратура заявила, что участники протестной акции вытоптали газонов примерно на 11 миллионов рублей. Плюс ко всему за восстановительные работы власти города отдали ещё три миллиона рублей.Юристы подсчитали, что с Михайлова и Литвина требуют по 3,5 тысячи рублей за одну единицу растения.Надзорное ведомство подало иск в минувшем декабре. Михайлов и Литвин стали ответчиками как организаторы митинга. Кроме того, активисты должны выплатить 60 тысяч рублей судебных издержек. Сообщается также, что. После этого банковские счета Михайлова заблокировали.В пресс-службе суда отметили, что этот иск был первым подобного года заявлением в России.т.Кроме того, объединённая пресс-служба судов Петербурга заявила, что Навальный попросил признать его соответчиком по этому иску. В ФБК же заявили, что поданное от его имени ходатайство было фальшивым.Митинги под названием «Он нам не царь» 5 мая прошлого года прошли по всей России. В большинстве городов акция не была согласована, в том числе и в Санкт-Петербурге. Там демонстрация началась в Александровском саду, а затем переросла в шествие по Невскому проспекту. По подсчетам «ОВД-инфо», были задержаны 217 человек. По всей России было задержано свыше 1,5 тысяч человек.