ИА «Ореанда-Новости» Основатель автодилерской компании «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск. Следственный комитет России подал в суд ходатайство о заочном аресте бизнесмена.

В конце июля 2019 года в отношении Петрова было возбуждено уголовное дело в связи с выводом за рубеж по подложным документам 4 миллиардов рублей. Максимальная санкция по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ – 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2014 году Петров по фиктивному договору продал своей зарубежной фирме акции «Рольф Эстейт» по завышенной цене. Затем его соучастники перевели деньги со счёта «Рольфа» на счёт «Панабел Лимитед» в австрийском банке через подконтрольную подозреваемому московскую кредитную организацию, и в результате средства поступили с распоряжение самого Петрова.