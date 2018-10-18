ИА «Ореанда-Новости». Министр здравоохранения России Вероника Скворцова проинформировала, что большинство жертв трагедии в Керчи погибли от огнестрельного ранения. Около полусотни пострадавших в больницах попали туда после в Керченском политехническом колледже. Напомним, это дело рук одного из учащихся колледжа: он открыл стрельбу по людям, а после взорвал самодельную бомбу, начинённую металлическими предметами.

– В основном те, кто был ранен огнестрельно, — вот это собственно основная причина смерти. Те, кто попали в стационар — взрывная рана, — сказала Скворцова журналистам в Керчи. Министр пояснила, что бомба была начинена огромным количеством мелких металлических компонентов, которые и ранили людей.

Сегодня пять вертолетов МЧС и Минздрава России направили в Керчь. Они доставят в больницу медицинские модули и необходимое оборудование для проведения эвакуации пострадавших. при взрыве и стрельбе в колледже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

В санитарно-авиационной эвакуации будет участвовать три вертолета Ми-8 МЧС и два – Минздрава России.

Ранее в Симферополь уже прибыл самолет Ил-76 МЧС с пятью медицинскими модулями, в которых можно разместить 20 пострадавших.

По состоянию на 10.30 18 октября более 45 человек в Керчи пожертвовали свою кровь для пострадавших, став донорами, сообщили в местном "Центре службы крови".

Министр здравоохранения в свою очередь отметила, что медикаменты и кровь для пострадавших имеются в достаточном количестве. Записи в социальных сетях с объявлением о том, что не хватает первой и второй групп крови с положительным резус-фактором, оказалась ложной.

18 октября студент устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. В администрации Керчи сообщили, что погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Это последние данные.

Молодой человек, который стрелял в людей, а после взорвал бомбу, покончил с собой в библиотеке колледжа. Ем было 22 года, учился на четвёртом курсе, жил в Керчи. Звали молодого человека Владислав Росляков.