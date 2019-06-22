ИА «Ореанда-Новости» Гражданка России Богдана Осипова, которая была признана американским судом виновной в похищении собственного ребёнка и вымогательстве, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.

Суд в штате Канзас назначил россиянке наказание в виде 7 лет лишения свободы. Помимо этого в течение 3 лет после выхода на свободу она должна будет находиться под надзором, а также возместить Брайану Мобли – её бывшему супругу, гражданину США, который на процессе поддерживал обвинение, – судебные издержи в размере 18 тысяч долларов.

В 2014 году беременная вторым ребёнком Осипова выехала из США в Россию вместе с первым ребёнком. Затем Мобли получил в американском суде безраздельное опекунство над обоими детьми. В 2017 году Осипова вновь приехала в США и была арестована.