ИА «Ореанда-Новости». Осуждённого Вячеслава Цеповяза, который отбывает в колонии строго режима 20-летний срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, поместили в штрафной изолятор – ШИЗО. Недавно фамилия этого осуждённого уже мелькала в прессе из-за скандала с фотографиями, на которых Цеповяз позирует за столом с крабами, икрой и шашлыком.

Цеповяз отбывает срок в селе Среднебелая Амурской области. Член общественный наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова пояснила, что сейчас заключённого перевели в ШИЗО.

Ранее в прессе появились фотографии, на которых заключённый бандит позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра – еда не из тюремного меню.

Со слов Натальи Охотниковой, причину, почему его поместили в ШИЗО, она не знает.

– Наверное, какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок. Осужденный может до одного месяца находиться в ШИЗО. Будем выезжать в колонию вместе с прокуратурой, — предположила Охотникова.

Ранее она поясняла, что Цеповяз отбывает наказание на обычных условиях, без привилегий. Время коротает за чтением. По ее словам, до этого осужденный работал, теперь прекратил из-за инвалидности.

Его барак самый обычный – с двухъярусными кроватями, есть комната для досуга с телевизором, кухня, туалет, поясняла Охотникова.

После того, как фото попали в СМИ, УФСИН провёл проверку. В пресс-службе ведомства сообщили, что фото подлинные, но были сделаны в 2015 году. Материалы проверки направили в следственные органы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз. Дело передали на контроль главе ведомства, сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка.

Напомним, членов банды Сергея Цапка и его самого осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Цеповязу досталось 20 лет колонии.