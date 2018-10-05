ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба исполнения наказаний заявила о прекращении осуждённым Олегом Сенцовым голодовки. Речь идёт об украинском режиссёре, отбывающем срок в российской тюрьме за терроризм.



Олег Сенцов объявил голодовку в мае, то есть голодал он более четырёх месяцев, всё это время ему оказывали поддерживающую терапию. Терапия подразумевала парентеральное питание и приём питательной смеси Nutridrink (по десять мерных ложек пять раз в сутки).

Как сообщили в ФСИН, он прекратил голодовку и перешел на диетическое питание. Чтобы вывести безопасно Сенцова из голодовки, к нему направили диетологов из Москвы.



«Голодовка официально прекращена. Олег Сенцов принимает пищу. Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья», – это сообщил 5 октября генерал-лейтенант Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН России. Его слова цитирует ресурс «Московской комсомолец».

Со слов замдиректора ФСИН, «лучшие диетологи Москвы» выводят его из длительной голодовки, с этой целью для Сенцова специалисты разработали специальную индивидуальную диету.

«Я благодарю медиков, благодарю адвоката Сенцова за то, что помогли ему выбрать жизнь», – сообщил Максименко.

Максименко рассказал, что первая пища, которую съел осуждённый украинский режиссёр, было куриное мясо, птицу сварил для него врач. За четыре месяца голодовки Сенцов сбросил 12 килограммов и ему неоднократно требовалась помощь врачей.

Напомним, в августе 2015 года украинца Олега Сенцова суд в России приговорил к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Бессрочную голодовку осуждённый объявил 14 мая этого года, потребовав освободить 64 украинских политзаключенных в России. При этом собственного освобождения режиссёр не просил, в перечисленным им списке имён его имени не было.

Его поддержали российские актеры и режиссеры, которые написали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину. Всего в письме к главе государства обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Прошение о помиловании Сенцов не писал и неоднократно отказывался от этой идеи.