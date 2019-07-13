ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы министерства юстиции Украины Сергей Петухов сообщил на своей странице в одной из социальных сетей, что помилованный президентом Украины Владимиром Зеленским Сергей Литвинов, ранее осуждённый российским судом за разбой, покинул Диканевскую колонию в Харькове.

В апреле 2016 года Литвинов был признан виновным в разбое Тарасовским районным судом Ростовской области. Ему было назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Затем осуждённый был передан Украине, где он был помещён в колонию. 12 июля 2019 года, спустя 4 месяца после экстрадиции Литвинова, Зеленский подписал указ о его помиловании. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил президента за принятое решение.